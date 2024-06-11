مسيّرة إسرائيلية تستهدف منزلا مأهولا في عمق الجنوب اللبناني وسط أنباء عن وقوع إصابات (فيديوهات)

أفادت مراسلتنا بأن مسيّرة إسرائيلية استهدف مساء اليوم الثلاثاء، منزلا مأهولا في بلدة جويا بقضاء صور في عمق الجنوب اللبناني، وسط أنباء عن وقوع إصابات.

وأوضحت مراسلتنا أن المسيّرة الإسرائيلية أغارت بثلاثة صواريخ على بلدة جويا، التي تبعد حوالي 20 كلم عن الحدود الجنوبية.

وأظهرت مقطع فيديو دمارا كبيرا تسببت به هذه الغارة، فيما عمل الأهالي على رفع الأنقاض في محاولة منهم لإنقاذ المصابين، وهرعت سيارات الإسعاف إلى المكان.

هذا وأشارت وسائل إعلام لبنانية إلى "مقتل أحد العناصر البارزين في "حزب الله"، الملقب بـ"أبو طالب" من بلدة عدشيت، إضافة إلى 3 آخرين في هذا الغارة".

وأفادت مراسلتنا بأن المدفعية الإسرائيلية استهدفت مساء اليوم، أطراف بلدتي الجبين وشيحين في القطاع الغربي جنوبي لبنان.

كما ألقت القوات الإسرائيلية عددا من القنابل المضيئة في أجواء بلدتي عيتا الشعب و رميش في القطاع الأوسط جنوبي لبنان.

من جهته، أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم، تنفيذ عدد من العمليات ضد إسرائيل، تخللها إطلاق عشرات الصواريخ، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

المصدر: RT