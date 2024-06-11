ساليفان: سنعمل مع إسرائيل على تحقيق حل الدولتين

أعلن مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي، جيك ساليفان، أن الإدارة الأمريكية ستعمل مع إسرائيل على تحقيق حق الدولتين

وأضاف خلال كلمته أمام مؤتمر عقدته اللجنة اليهودية الأمريكية بواشنطن، يوم الثلاثاء: "أعترف بأنه ليس فقط في الحكومة الإسرائيلية بل وداخل المجتمع الإسرائيلي توجد مخاوف كبيرة بهذا الشأن، وعلينا الاعتراف بذلك والعمل على إزالة تلك المخاوف".

واعتبر ساليفان أنه لا توجد أي عوائق أمام "إقامة دولة فلسطينية ومستقبل آمن طويل الأجل لإسرائيل".

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وأضاف أن الاعتراف بفلسطين يجب أن يحدث على أساس التفاوض وفي غضون وقت طويل، مشيرا كذلك إلى أنه يجب أن تكون هناك "كافة الشروط والضمانات اللازمة لأمن إسرائيل".

وشدد على أن حركة "حماس" يجب ألا تحكم قطاع غزة بعد حل القضية الفلسطينية، مضيفا أن "غزة لا يجوز أن تكون منصة للإرهاب".

واعتبر أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة سيتيح لإسرائيل "إمكانيات استراتيجية واسعة"، وسيؤدي إلى ضم إسرائيل إلى الهيكل الأمني للمنطقة.

المصدر: تاس