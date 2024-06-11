"عشرات صواريخ الكاتيوشا والتصدي لطائرات حربية وغيرها"..عمليات نوعية لـ"حزب الله" ضد إسرائيل (فيديو)

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الثلاثاء، تنفيذ عدد من العمليات ضد إسرائيل، تخللها إطلاق عشرات الصواريخ، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

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وصدرت عن "حزب الله" بيانات عدة جاء فيها أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة":

- "في إطار الرد على اعتداء ‏العدو الصهيوني الذي طال منطقة البقاع، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية اليوم الثلاثاء، مكان ‏تموضع واستقرار جنود العدو في موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة وأوقعوهم بين ‏قتيل وجريح".‏

- "ردا على اعتداءات العدو ‏الصهيوني على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصا على بلدة الناقورة واستشهاد مدني، قصف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية اليوم الثلاثاء، مستعمرة "غشر هازيف" بعشرات صواريخ الكاتيوشا".‏

- "ردا على اعتداءات العدو ‏الصهيوني على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصا على بلدة كفرا وإصابة مدنيين، قصف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية اليوم الثلاثاء، مستعمرة "كفر بلوم" بعشرات صواريخ الكاتيوشا".‏

- "استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 19:45 من مساء اليوم الثلاثاء، موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة".‏

- "ردا على اعتداءات العدو ‏الصهيوني على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصا على بلدة عيترون، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية اليوم الثلاثاء، مبان يستخدمها جنود العدو في مستعمرة مسكاف عام بالأسلحة ‏المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة".‏

- "استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 16:00 من بعد ظهر اليوم الثلاثاء، تجمعا لجنود العدو الصهيوني في ‏حرش برعام بالأسلحة الصاروخية، وأصابوه إصابة مباشرة". ‏

- "ردا على اعتداءات العدو ‏الصهيوني على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصا على بلدة عيترون أمس، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 13:06 من ظهر اليوم الثلاثاء، مبنى يستخدمه جنود العدو في ‏مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة، وأصابوه إصابة مباشرة".‏

- "ردا على اعتداء العدو ‏الصهيوني الذي طال منطقة البقاع، قصف مجاهدو المقاومة الاسلامية مقر فوج المدفعية ولواء المدرعات التابع ‏لفرقة الجولان 210 في ثكنة يردن بعشرات صواريخ الكاتيوشا". ‏

- "استهدف مجاهدو المقاومة ‏الاسلامية عند الساعة التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء، تجمعا لجنود العدو الاسرائيلي في محيط ‏مستوطنة نطوعا بالأسلحة المناسبة، وأصابوه إصابة مباشرة وأوقعوا أفراده بين قتيل وجريح".‏

- "تصدت وحدة الدفاع الجوي ‏في المقاومة الإسلامية منتصف ليل الاثنين الثلاثاء لطائرة صهيونية معادية انتهكت الأجواء ‏اللبنانية، وأطلقت باتجاهها صاروخ أرض - جو، مما أجبرها على التراجع باتجاه فلسطين المحتلة ومغادرة ‏الأجواء اللبنانية على الفور".‏

‏هذا وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه بعد الإنذارات التي تم إطلاقها في منطقة كريات شمونة، تم رصد نحو 15 عملية إطلاق عبرت الأراضي اللبنانية، حيث جرى اعتراض بعضها من قبل مقاتلات الدفاع الجوي، وسقط الباقي في السهول المفتوحة.

المصدر: RT