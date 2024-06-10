مقتل فلسطيني وإصابة آخرين برصاص إسرائيلي في مخيم الفارعة جنوب طوباس (فيديو)

قتل شاب فلسطيني وأصيب آخرون برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم الفارعة جنوب مدينة طوباس، شمال الضفة الغربية صباح الاثنين.

واقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي برفقة جرافات المخيم بعد منتصف الليل، واندلعت اشتباكات عنيفة.

واستمر الاقتحام لساعات تخلله تخريب للبنية التحتية وتدمير لممتلكات الأهالي، وانسحب الجيش الإسرائيلي بعد فجر اليوم من المخيم.

وبعد الانسحاب الكامل بساعة، اشتبهت مجموعة من الشبان بتحركات غريبة داخل بناية خدماتية لذوي الاحتياجات الخاصة في المخيم ليتبين أنها وحدة خاصة من الجيش الإسرائيلي.

واندلعت اشتباكات عنيفة ومستمرة مع الوحدة الخاصة وأصيب على أثرها شابان أحدهما بجراح خطيرة ليفارق الحياة بعدها، ودفع الجيش الإسرئيلي بتعزيزات للمخيم، وفق وكالة "شهاب".

فيما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن أربعة شبان أصيبوا فجر اليوم بالرصاص الإسرائيلي خلال اقتحام المخيم.

واعتقلت القوات الإسرائيلية المحامي طارق الخراز بعد اقتحام منزله في مدينة طوباس.

المصدر: RT