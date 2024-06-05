القوات الإسرائيلية تقتحم مدينة قلقيلية في الضفة الغربية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن الجيش الإسرائيلي اقتحم مدينة قلقيلية بالضفة الغربية، وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر الآليات الإسرائيلية في شوارع المدينة.

وأفادت مصادر محلية بأن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت مدينة قلقيلية من مدخلها الشرقي، وتمركزت في حي كفر سابا، وداهم الجنود الإسرائيليون عدة منازل.

كما تحدثت مصادر عن اقتحام القوات الإسرائيلية بلدتي كفر لاقف وسنيريا، وتجولت في عدة أحياء، فيما داهم جنود إسرائيلون عدة منازل في البلدتين، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

المصدر: RT+وفا