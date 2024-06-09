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مصر.. مصرع 6 أشخاص وإصابة 8 آخرين جراء انقلاب سيارة محملة بعمال

أخبار العالم العربي

مصر.. مصرع 6 أشخاص وإصابة 8 آخرين جراء انقلاب سيارة محملة بعمال
AFP
أرشيف
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لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 8 آخرون بجروح جراء حادث انقلاب سيارة محملة بعمال بطريق ماستر بمركز وادي النطرون التابع لمحافظة البحيرة المصرية.

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وأفادت مصادر مصرية بأن "طوارئ صحة البحيرة تلقت بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة محملة بالعمالة، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة وتبين مصرع 6 أشخاص وإصابة 8 آخرين بجروح متفرقة".

وأضافت أنه تم نقل المصابين لتلقي العلاج إلى مستشفى وادي النطرون.

المصدر: جريدة "فيتو"

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