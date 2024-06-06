قطر: لم يتلق الوسطاء حتى الآن ردا من "حماس" على مقترح وقف إطلاق النار

صرح المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري أن الوسطاء لم يتلقوا حتى الآن ردا من حماس على مقترح وقف إطلاق النار الأخير موضحا أن الحركة أفادت بأنها ما زالت تدرس المقترح.

وقال الأنصاري في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا": "لم يرد للوسطاء رد حتى الآن من قبل حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس، على المقترح الأخير حول صفقة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حماس، وقوات الاحتلال الإسرائيلي"، موضحا أن الحركة أفادت بأنها مازالت تدرس المقترح.

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وأكد الأنصاري أن جهود وساطة دولة قطر المشتركة مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية مستمرة، داعيا إلى "عدم الالتفات إلى التقارير الإعلامية غير الدقيقة، واعتماد المصادر الرسمية الموثوقة خاصة في ظل حساسية وضع المفاوضات حاليا".

ويوم الثلاثاء أعلنت قطر أنها سلمت حركة "حماس" مقترحا إسرائيليا يعكس المواقف التي طرحها الرئيس الأمريكي جو بايدن، مؤكدة أن المقترح بات الآن أقرب بكثير إلى مواقف الجانبين.

وتستمر مفاوضات وقف إطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس في قطاع غزة، إذ التقى كبار المسؤولين من مصر وقطر والولايات المتحدة مع قادة حركة حماس في الدوحة لبحث سبل التوصل لاتفاق.

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وكشف بايدن يوم الجمعة الماضية عن اقتراح من إسرائيل لحركة "حماس" لوقف إطلاق النار على ثلاث مراحل لإنهاء الحرب التي حصدت أرواح عشرات الآلاف وتسببت في أزمة إنسانية في غزة.

ويدعو الاقتراح إلى وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين وسجناء فلسطينيين وإعادة إعمار غزة.

المصدر: "قنا"+RT