اعتقال خلية خططت لتنفيذ عمليات إرهابية في المغرب

اعتقل الأمن المغربي 4 أشخاص موالين لتنظيم "داعش" الإرهابي، تتراوح أعمارهم بين 21 و41 سنة، للاشتباه بتورطهم في التحضير لتنفيذ مخططات إرهابية تهدف إلى المس الخطير بالنظام العام.

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وذكر بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، اليوم الخميس، أن عناصر القوات الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني باشرت إجراءات التدخل والتوقيف في عمليات متفرقة ومتزامنة، استهدفت المشتبه فيهم بكل من مدن سلا وطنجة وتطوان.

وأضاف البلاغ أن عمليات التفتيش المنجزة بمنازل الموقوفين مكنت من حجز مجموعة من المعدات الإلكترونية، وأسلحة بيضاء مختلفة الأحجام، إضافة إلى قطعة من الثوب تجسد شعار تنظيم "داعش"، ومخطوطات ذات طابع متطرف على غرار نص "البيعة" لهذا التنظيم الإرهابي، ومنشورات حول مشروعية "العمليات الاستشهادية" وكيفية صناعة وتركيب المتفجرات والأجسام الناسفة.

وحسب النتائج الأولية للبحث، فإن المشتبه بهم الذين تشبعوا بالفكر المتشدد لتنظيم "داعش"، وأعلنوا بيعتهم لأميره المزعوم، كانوا بصدد التخطيط لمشاريع إرهابية بالغة الخطورة تستهدف منشآت حيوية وحساسة بالمملكة، حيث انخرطوا بشكل فعلي في الأعمال التحضيرية لرصد وتحديد الأهداف.

كما أظهر البحث أن المشتبه بهم الذين اكتسبوا خبرات في مجال صناعة العبوات الناسفة، نسجوا علاقات مع قياديين لـ "داعش" ينشطون بالخارج بغية تزكيتهم وتبني مشاريعهم التخريبية فور تنفيذها بالمملكة.

المصدر: هسبريس