الجزائر.. ضبط 169 كلغ كوكايين و 7 ملايين "قرص مهلوس" خلال 4 أشهر

ذكرت المصالح الأمنية الجزائرية أن مجهودات عناصر مكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات تمكنت من ضبط 169 كلغ كوكايين وأكثر من 7 ملايين "قرص مهلوس" خلال 4 أشهر.

وكشفت المديرية العامة للأمن الوطني بالجزائر، أن "مصالح الشرطة المكلفة بمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات بذلت مجهودات جبارة للحد من المتاجرة بهذه السموم".

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وأوضحت خلال يوم تحسيسي حول "مكافحة الإدمان والوقاية منه"، أنه "تم خلال سنة 2023 حجز أكثر من 7 أطنان من القنب الهندي وخلال أول 4 أشهر من سنة 2024، تم حجز 1 طن و869 كلغ، كما تمكنت المصالح الأمنية من حجز 169 كلغ من الكوكايين سنة 2023 و64 كلغ خلال الأربعة أشهر الأولى من هذه السنة".

وأضافت أنه "تم حجز 595 غ من الهيرويين وأكثر من 7 ملايين قرص مهلوس خلال 4 أشهر عبر التراب الوطني".

وأشارت المديرية العامة للأمن الوطني، إلى أن "مكافحة المخدرات هي من أولويات المديرية العامة تنفيذا للإستراتيجية الوطنية المسطرة في هذا الشأن، حيث عملت على تعزيز قدراتها في هذا المجال لمواجهة الظاهرة على المستوى العملياتي والوقائي".

المصدر: وسائل إعلام جزائرية