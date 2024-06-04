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ليبيا تستعد لانتخابات المجالس البلدية في يونيو الجاري

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ليبيا تستعد لانتخابات المجالس البلدية في يونيو الجاري
Globallookpress
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أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا يوم 9 يونيو الجاري موعدا لبدء تنفيذ انتخابات المجالس البلدية التي انتهت ولايتها، بالإضافة إلى البلديات المستحدثة بمجالس تسييرية.

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وتم توجيه الإدارة العامة بوضع خطط معتمدة لكل مرحلة من مراحل التنفيذ، واتخاذ الإجراءات اللازمة من حيث التجهيز والتوظيف والتغطية المالية لمكاتب الإدارات الانتخابية، حسب حجم العملية الانتخابية المكلفين بها.

وبحسب القوائم التي نشرتها المفوضية، فإن القرار يشمل 101 بلدية، منها 60 في المنطقة الغربية، 12 في المنطقة الشرقية، و29 في المنطقة الجنوبية. وفي سياق الاستعدادات، عقدت المفوضية اجتماعًا مع منسقي العمليات لمناقشة جاهزية الإدارات الفنية استعدادا للإعلان القريب عن فتح سجل الناخبين لانتخابات المجالس البلدية.

ويأمل الليبيون أن تكون هذه الخطوة نقطة تحول تحقق آمالهم في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في المستقبل القريب.

المصدر: RT

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