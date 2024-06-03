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السفارة الروسية لدى طرابلس تبدأ تقديم الخدمات القنصلية رسميا

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السفارة الروسية لدى طرابلس تبدأ تقديم الخدمات القنصلية رسميا
RT
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أعلنت السفارة الروسية لدى ليبيا اليوم الاثنين بدء العمل رسميا في القسم القنصلي بطرابلس، وذلك بعد إعادة افتتاح السفارة في فبراير الماضي.

وستُقدّم الخدمات القنصلية للمواطنين من الاثنين إلى الخميس من الساعة 10:30 صباحا حتى الساعة 2:00 ظهرا، بينما يُخصص يوم الجمعة للمواطنين الروس فقط للتعامل مع قضايا الجنسية.

وأكدت السفارة الروسية أن خدماتها تشمل التأشيرات وجوازات السفر وتوثيق وتصديق المستندات، بالإضافة إلى النظر في موضوع الجنسية الروسية.

هذا وتخطط موسكو لافتتاح قنصلية عامة في بنغازي خلال العام الجاري، مما يعكس تعزيز الحضور الدبلوماسي الروسي في ليبيا.

المصدر: RT

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