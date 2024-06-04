وزارة الصحة في غزة تكشف عن حصيلة جديدة للقتلى والجرحى نتيجة القصف الإسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد القتلى جراء القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 36550 بالإضافة إلى 82959 جريحا.

وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 71 شهيدا و182 اصابة خلال الـ24 ساعة الماضية"، مبينة أنه "لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأعلنت "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 36550 شهيدا و82959 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي"، داعية "ذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة لضرورة استكمال بياناتهم لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة".

المصدر: RT