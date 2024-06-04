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الكويت.. ضبط شبكة تهريب مخدرات تضم موظفَين بالإدارة العامة للجمارك (فيديو)

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الكويت.. ضبط شبكة تهريب مخدرات تضم موظفَين بالإدارة العامة للجمارك (فيديو)
الصورة ملتقطة من الفيديو
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أعلنت وزارة الداخلية الكويتية إلقاء القبض على 6 متورطين اثنان منهم يعملان بالإدارة العامة للجمارك بحوزتهم مواد مخدرة حاولوا تهريبها إلى البلاد عن طريق مطار الكويت الدولي.

وذكرت الوزارة أنه "تم ضبط بحوزة المتورطين (5 مواطنين ومواطنة) اثنان منهم يعملان بالإدارة العامة للجمارك، وبحوزتهم نحو مليون كبسولة من مادة الليريكا المخدرة حاولوا إدخالها إلى البلاد عن طريق مطار الكويت الدولي".

وذكرت أن قيمة المضبوطات تقدر بـ2 مليون دينار كويتي، مشيرة إلى أنه تمت إحالة المضبوطين والمضبوطات الى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية كافة اللازمة بحقهم.

المصدر: RT

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