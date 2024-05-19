الكويت.. تفكيك شبكة تهريب مخدرات يقودها مفتش جمارك

أفادت وزارة الداخلية الكويتية في بيان رسمي اليوم الأحد بضبط قطاع الأمن الجنائي شبكة مكونة من 5 مشتبه بهم بتهريب المخدرات.

وجاء في بيان الداخلية: " تمكن قطاع الأمن الجنائي بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك من ضبط شبكة مكونة من 5 متهمين مختصة بتهريب المخدرات، حيث تم العثور على 27 كيلوغراما من الحشيش والماريغوانا المخدرة و200 كبسولة من المؤثرات العقلية و 15 كيلو من مواد يشتبه بها و34 زجاجة من المواد المسكرة وأسلحة نارية وذخيرة غير مرخصة بحوزتهم".

قطاع الأمن الجنائي وبالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك يتمكن من ضبط شبكة مكونة من (5) متهمين مختصة بتهريب المخدرات

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تم العثور على (27) كيلوجراماً من الحشيش والماريجوانا المخدرة و(200) كبسولة من المؤثرات العقلية و(15) كيلو من مواد يشتبه بها و(34) زجاجة من المواد المسكرة وأسلحة… pic.twitter.com/fMa28yBSx5 — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) May 19, 2024

وأضاف البيان: "أسفرت جهود قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وبالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك من ضبط شبكة اجرامية مكونة من 5 متهمين بينهم كويتي يعمل مفتشا جمركيا ومقيمان سوري وهندي وشخصان من المقيمين بصورة غير قانونية"، موضحا أن المجموعة مختصة بتهريب المواد المخدرة.

ولفت البيان إلى أنه وبعد تبادل لإطلاق النار مع أحد المتهمين ومقاومة رجال الأمن، عثر بحوزة المجموعة على كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة كما سبق وورد بالبيان.

وخلص البيان إلى أنه جار إحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

المصدر: RT