نصرالله وباقري يتبادلان التعازي ويبحثان تطورات الأحداث على جبهتي غزة ولبنان
استقبل أمين عام حزب الله حسن نصرالله اليوم الثلاثاء، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية في إيران بالوكالة علي باقري كني، والوفد المرافق له، بحضور السفير الإيراني لدى بيروت.
وجرى خلال اللقاء استعراض آخر التطورات السياسية والأمنية في المنطقة، وخصوصا في جبهتي غزة ولبنان والحلول المطروحة والاحتمالات القائمة حول تطور الأحداث.
وقد شكر نصرالله للجمهورية الإسلامية قائدا وحكومة وشعبا وقوفها الدائم إلى جانب شعوب المنطقة وحركات المقاومة وموقفها الثابت والراسخ رغم كل العقوبات والتهديدات.
وجدد نصرالله خلال اللقاء، تقديم تعازيه بمصرع الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان ووفدهما المرافق.
وعقب اللقاء، قام وزير الخارجية الإيراني بالوكالة بزيارة "روضة الشهداء"، ومثوى والدة نصرالله، التي توفيت الأسبوع الماضي.
المصدر: RT