نصرالله وباقري يتبادلان التعازي ويبحثان ‏تطورات الأحداث على جبهتي غزة ولبنان

استقبل أمين عام حزب الله حسن نصرالله اليوم الثلاثاء، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية في ‏إيران بالوكالة علي باقري كني، والوفد المرافق له، بحضور السفير الإيراني لدى بيروت.

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وجرى خلال اللقاء استعراض آخر التطورات ‏السياسية والأمنية في المنطقة، وخصوصا في جبهتي غزة ولبنان والحلول المطروحة والاحتمالات ‏القائمة حول تطور الأحداث.

وقد شكر نصرالله للجمهورية الإسلامية قائدا وحكومة وشعبا ‏وقوفها الدائم إلى جانب شعوب المنطقة وحركات المقاومة وموقفها الثابت والراسخ رغم كل العقوبات ‏والتهديدات.‏

و‏جدد نصرالله خلال اللقاء، تقديم تعازيه بمصرع الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي ووزير ‏خارجيته حسين أمير عبد اللهيان ووفدهما المرافق.

وعقب اللقاء، قام وزير الخارجية الإيراني بالوكالة بزيارة "روضة الشهداء"، ومثوى والدة نصرالله، التي توفيت الأسبوع الماضي.

المصدر: RT