الجيش الإسرائيلي يحتجز جثماني شابين فلسطينيين قتلهما في طولكرم

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، أنه "قضى على مسلحين فلسطينيين غرب طولكرم، قال إنهما حاولا تنفيذ عملية إطلاق نار صوب بلدات إسرائيلية".

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وقالت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا" إن "الشابين عبد الفتاح صلاح الدين جبارة، وأحمد مصطفى محمد رجب، وكلاهما من مخيم طولكرم، استشهدا وتم احتجاز جثمانيهما، بعدما أطلقت قوات الاحتلال النار صوب سيارتهما عند حاجز عسكري غرب المدينة، ومنعت وصول سيارات الإسعاف إلى المكان".

وفا

بدوره، قال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن "تم القضاء على مخربين مسلحين في منطقة طولكرم قبل تنفيذهما عملية إطلاق نار تخريبية نحو بلدات إسرائيلية في المنطقة".

وأضاف: "خلال ساعات الليلة الماضية اقترب مخربان مسلحان إلى السياج الأمني من جهة طولكرم بهدف تنفيذ عملية إطلاق نار تخريبية نحو بلدات إسرائيلية حيث تمكن كمين للجنود من وحدة 636 من تصفيتهما ومصادرة السلاح الذي كانا ينويان استخدامه".

في غضون ذلك، اعتقلت القوات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، فلسطينيين اثنين من قرية برقة شمال غربي نابلس، بعدما اقتحمت أحياء عدة من القرية، وسط إطلاق الرصاص الحي.

ومن محافظة بيت لحم، اعتقلت القوات الإسرائيلية ثلاثة فلسطينيين، كذلك اعتقلت 3 آخرين من مدينة قلقيلية.

إلى ذلك، واصلت القوات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، فرض إجراءتها العسكرية في محيط مدينة أريحا، وإغلاق جميع مداخلها لليوم الثاني.

وقالت مصادر محلية لـ"وفا"، إن "قوات الاحتلال تواصل إقامة حواجزها العسكرية عند مداخل أريحا الرئيسية، ومنها المدخل الجنوبي "شارع القدس" ببوابة حديدية، وإغلاق المدخلين الشماليين للمدينة "المعرجات" و"الهيئة"، وتفتيش المركبات بشكل عشوائي عند المدخل الشرقي قرب استراحة معبر الكرامة شرق أريحا".

المصدر: وفا+ RT