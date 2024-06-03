قتيلان وإصابات برصاص الجيش الإسرائيلي في نابلس (فيديو)

قالت وسائل إعلام فلسطينية مساء يوم الاثنين إن شابين فلسطينيين قتلا برصاص الجيش الإسرائيلي في نابلس شمال الضفة الغربية.

وأكدت مصادر محلية وفاة الشاب آدم فراج من "كتيبة بلاطة" إثر إصابته خلال اشتباك مع القوات الإسرائيلية في نابلس، فيما أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن قوة المستعربين اغتالت "أحد كبار المطلوبين في نابلس وأصابت عددا من المسلحين".

كما قالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن الشاب معتز خالد صادق النابلسي لقي مصرعه برصاص القوات الإسرائيلية خلال اقتحام مدينة نابلس.

وأفادت بأن 9 آخرين أصيبوا بالرصاص الإسرائيلي بينهم طفل في الـ13 من عمره، مشيرة إلى أن جروح بعضهم وصفت بالخطيرة.

وأفاد التلفزيون الفلسطيني الرسمي بأن الجنود الإسرائيليين اعتقلوا مصابا من داخل سيارة إسعاف في نابلس، فيما أكد الهلال الأحمر أن القوات الإسرائيلية احتجزت سيارة إسعاف بداخلها مصاب في حالة خطرة في شارع القدس في نابلس.

ووثق مقطع فيديو عملية الاعتقال.

واقتحم الجيش الإسرائيلي مساء الاثنين شرق مدينة نابلس من محاور عدة، وانتشرت قواته في منطقة الضاحية، وشارع القدس، ومحيط مخيم بلاطة، فيما اعتلى القناصة أسطح المنازل، حيث دارت مواجهات أطلق خلالها الجيش الرصاص الحي، والغاز السام والقنابل الصوتية.

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وفي بيان صدر عن الشرطة الإسرائيلية قالت إن "قوات حرس الحدود في الضفة وبالتعاون مع قوات الجيش وبتوجيه استخباراتي دقيق من الشاباك في مدينة نابلس، عملت على إحباط الإرهاب واعتقال مطلوب بارز".

وأضافت أن "مستعربين دخلوا إلى المنطقة القريبة من مخيم بلاطة في وضح النهار واقتحموا قاعة المناسبات التي كان يقيم فيها المطلوب، وحالما لاحظ المطلوب وجود المقاتلين حاول الهرب عبر سطح المبنى وهو يحمل سلاحا".

وتابعت "قام المستعربون بالقضاء عليه بالرصاص"، مشيرة إلى أنه وعلى إثر العملية حصل تبادل لإطلاق النار مع مسلحين في المنطقة أطلقوا النار على القوة وألقوا عبوات ناسفة تجاهها رد عليها المستعربون بإطلاق النار وتم رصد إصابات.

المصدر: RT + وسائل إعلام