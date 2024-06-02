بعشرات صواريخ "‏الكاتيوشا".. "حزب الله" يستهدف مواقع إسرائيلية مهمة

أعلن "حزب الله" اللبناني، مساء يوم الأحد، أنه استهدف مقر قيادة "فرقة الجولان 210" في ثكنة نفح ومواقع مهمة أخرى تابعة للجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية.

وقال "حزب الله" في بيان: "ردا على ‏اعتداء العدو الإسرائيلي الذي طال منطقة البقاع، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الأحد‏، برمايتين متتاليتين مقر قيادة فرقة الجولان 210 في ثكنة نفح بعشرات صواريخ ‏الكاتيوشا".

إقرأ المزيد

وأوضح حزب الله في بيان ثان: "استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 07:35 من عصر يوم الأحد 02-06-2024، ‏موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة".‏

وأضاف "حزب الله": "ردا على ‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصا بنت جبيل ‏وحولا، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الأحد 02-06-2024، كريات شمونة (مدينة ‏الخالصة) بعشرات صواريخ الكاتيوشا". ‏

كما أكد في بيان آخر: "ردا ‏على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصا ‏الاعتداء على بلدة حولا مما أدى الى استشهاد مدنيين عزل، استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية يوم الأحد 02-06-2024، مستعمرة المطلة بالأسلحة الصاروخية المباشرة ‏وأصابوا أهدافهم بدقة". ‏

هذا واستهدف "حزب الله" اليوم في كمين محكم آلية عسكرية إسرائيلية في موقع العباد مما أدى إلى تدميرها واحتراقها بمن فيها.

وتشهد الحدود اللبنانية الجنوبية مؤخرا ازديادا كبيرا في عدد العمليات، وسط تحذيرات من خطورة الوضع، ودعوات لجميع الأطراف على وقف إطلاق النار وضبط النفس.

المصدر: RT