قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي تركز على مدينتي غزة ورفح (فيديو)

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بمقتل وإصابة عدد من المواطنين فجر اليوم الأحد، في قصف بطائرات ومدفعية الجيش الإسرائيلي، تركز على مدينتي غزة ورفح.

واستهدفت غارة إسرائيلية منزلا بمنطقة ساحة الشوا في حي الدرج شرقي مدينة غزة، بينما استهدفت أخرى منزلا بالبلدة القديمة، وطال قصف مدفعي محيط الكلية الجامعية بحي الصبرة جنوب المدينة، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المواطنين.

واستهدفت غارات إسرائيلية حي البرازيل جنوبي مدينة رفح جنوب القطاع، ما تسبب في إصابة مواطنين وتدمير عدة منازل، كما استهدف الطيران الحربي عدة منازل في حارة الطباسية برفح.

وأطلقت آليات الجيش الإسرائيلي صباح اليوم، النار بكثافة شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

وفي وقت سابق، طال قصف مدفعي إسرائيلي حي الزيتون، وبلدة المغراقة والزهراء شمال مخيم النصيرات.

كما استهدفت مدفعية الجيش الإسرائيلي، شمال مخيم البريج وسط القطاع.

وكانت مصادر طبية قد أعلنت، أمس السبت، ارتفاع حصيلة القتلى في غزة إلى 36.379 شخصا أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.

المصدر: "وفا"+"RT"