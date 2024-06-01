الصحة في غزة: مقتل 95 فلسطينيا خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت، مقتل 95 فلسطينيا خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي لضحايا الحرب منذ السابع من 7 أكتوبر بلغ 36379.

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وقالت الوزارة في "التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ239 على قطاع غزة"، إن القوات الإسرائيلية "ارتكبت 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 95 شهيدا و350 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية".

وأضاف التقرير اليومي أن "حصيلة العدوان الإسرائيلي الإجمالية ارتفعت إلى 36379 شهيدا و82407 إصابة".

وكشفت الوزارة أن "عددا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

المصدر: RT