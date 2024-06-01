الجيش العراقي يكشف أهم العمليات النوعية التي نفذتها طواقمه خلال النصف الأول من العام 2024

أعلن الجيش العراقي اليوم السبت عن أهم العمليات النوعية والاستباقية التي نفذتها مديرية الاستخبارات العسكرية خلال النصف الأول من العام 2024.

إقرأ المزيد

ووفقا لبيان الجيش العراقي فقد ألقت طواقمه القبض على 673 متهما بالإرهاب، و11524 متهما بمواد قانونية مختلفة و507 من تجار ومروجي المخدرات، إلى جانب 4 تجار ومهربي آثار ومزيفي العملة، وذلك بفضل المعلومات المقدمة من مديرية الاستخبارات العسكرية.

وأضاف البيان أنه تم تحييد 11 إرهابيا وضبط وتدمير 3 مركبات مفخخة و180 مركبة محملة بالأدوية والمواد منتهية الصلاحية، و108 مركبات معدة لتهريب المشتقات النفطية.

كما وتم ضبط وتدمير 1728 كدس للأعتدة والأسلحة، و130 مخبأ ونفقا تابعة لعصابات داعش الإرهابية، و22 حزاما ناسفا.

ووفقا للبيان حققت طواقم الجيش العراقي أيضا 10 ضربات جوية ناجحة. بفضل معلومات مديرية الاستخبارات العسكرية .

المصدر: RT