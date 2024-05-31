مصدر أمني عراقي: السلطات نفذت حكم الإعدام بحق 8 مدانين بـ"الإرهاب"

نفذت السلطات العراقية حكم الإعدام بحق ثمانية مدانين بـ"الإرهاب" والانتماء إلى تنظيم "داعش" وفق ما أفادت مصادر أمنية وصحية لوكالة "فرانس برس" اليوم الجمعة.

وقال مصدر أمني طلب عدم الكشف عن هويته: "تم الخميس تنفيذ حكم الإعدام بثمانية مدانين بجرائم إرهابية في سجن الحوت في مدينة الناصرية" في محافظة ذي قار بجنوب البلاد".

وأضاف أن "جميعهم عراقيون متهمون بالانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي".

كما أكد مصدر طبي تسلم الجثث الثماني.

وفي نهاية أبريل، أعدمت السلطات العراقية ما لا يقل عن 11 شخصا شنقا بعد إدانتهم بـ"جرائم إرهابية" والانتماء إلى تنظيم "داعش"، وفق ما قاله مسؤولان أمني وصحي لوكالة "فرانس برس" وتم الإعدام في سجن الحوت في مدينة الناصرية بإشراف فريق عمل من وزارة العدل".

ويعاقب قانون صدر في عام 2005 بإعدام أي شخص يدان بتهمة "الإرهاب".

ومنذ إعلان العراق دحر تنظيم "داعش" في عام 2017، أصدرت المحاكم العراقية مئات أحكام الإعدام في حق عناصر التنظيم.

المصدر: "أ ف ب"