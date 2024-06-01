إسقاط مسيرة إسرائيلية في أجواء جنوب لبنان (فيديو)

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم السبت، بأن طائرة مسيرة إسرائيلية سقطت داخل إحدى البلدات جنوب لبنان إثر استهدافها بصاروخ.

وأفادت وسائل الإعلام بأن "المسيرة الإسرائيلية أصيبت إصابة مباشرة بصاروخ أرض - جو في أجواء بلدة تولين وأكملت مسيرها حيث سقطت على مرحلتين في بلدة ديركيفا".

وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي سقوط مسيرة كانت تحلق في أجواء جنوب لبنان بصاروخ أرض جو مشيرا إلى أن الحادث قيد التحقيق.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي بهذا الصدد إن المسيرة التي سقطت من نوع "كوخاف هيرمس 900" هي واحدة من أكبر وأغلى الطائرات التي يمتلكها الجيش الإسرائيلي.

يأتي ذلك، بينما استهدف حزب الله اليوم مجموعة من الأهداف العسكرية الإسرائيلية على طول الحدود اللبنانية.

وأدى استهداف أحد المقرات العسكرية في كريات شمونة إلى اندلاع حريق كبير ودمار.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن اليوم السبت أنه استهدف بغارات ليلية "مصالح مهمة" لحزب الله في جنوب لبنان.

المصدر: RT