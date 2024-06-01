الجيش الإسرائيلي: استهدفنا "مصالح مهمة" لحزب الله جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت أنه استهدف الليلة الماضية، "مصالح مهمة" لحزب الله جنوب لبنان، حيث شن غارات على عدة قرى وبلدات لبنانية.

إقرأ المزيد

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "ردا على قيام حزب الله بإطلاق الصواريخ نحو شمال البلاد أمس قامت طائرات حربية لسلاح الجو بالإغارة على مصالح مهمة لحزب الله في منطقة عين قانا وفي قريتي حميلة وعدلون".

وأضاف أن "الطائرات الحربية أغارت على مواقع استطلاع في طير حرفا ومباني عسكرية في الجبين والخيام، كما استهدفت الطائرات الحربية الليلة الماضية في منطقة مجدل زون المنصة الصاروخية التي أستخدمت لإطلاق القذائف نحو إسرائيل بالإضافة إلى بنية تحتية إرهابية في منطقة راشيا الفخار"، وفق ما جاء في البيان.

من جهة أخرى، لفت المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى أن الإنذار الذي تم تفعيله في منطقة "مسكاف عام" صباح اليوم السبت كان تشخيصا خاطئا، مشيرا إلى أنه تم رصد إطلاق قذيفتين من لبنان نحو منطقة "يفتاح" سقطتا في منطقة مفتوحة.

وكان "حزب الله" أعلن أمس الجمعة، عن تنفيذ 8 هجمات استهدفت القوات الإسرائيلية على طول الحدود الجنوبية للبنان.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية مساء الجمعة أن "حزب الله" ضرب هدفا استراتيجيا خارج التوقعات وهناك رقابة عسكرية على طبيعة الهدف وأضرار وقعت بالفعل.

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من أكتوبر في غزة، يتبادل حزب الله وإسرائيل القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي، فيما أعلن "حزب الله" أن جبهة جنوب لبنان هي "جبهة مساندة" لغزة.

المصدر: RT