بن فرحان لبلينكن: ندعم كافة الجهود لوقف النار والانسحاب الكامل وتقديم المساعدات وعودة النازحين بغزة

أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان تلقى اتصالا من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، جرى فيه بحث المقترح الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي بشأن غزة.

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وقالت "واس" إن بن فرحان تلقى اتصالا هاتفيا، من بلينكن، وجرى خلال الاتصال التطرق للمقترح الذي أعلن عنه الرئيس جو بايدن بشأن الأوضاع في قطاع غزة وصفقة التبادل ومراحل إنجازها".

وأضافت الوكالة أن بن فرحان أعرب عن "دعم المملكة لكافة الجهود الرامية إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي، وتقديم المساعدات الإنسانية الملحة للمدنيين المتضررين جراء التصعيد الإسرائيلي، وعودة النازحين إلى منازلهم بشكل آمن".

كما أكد بن فرحان "ضرورة التعامل بجدية مع كل طرح يحقق وقفا دائما لإطلاق النار، وينهي معاناة الشعب الفلسطيني في غزة."

وكان وزير الخارجية الأمريكي أعلن في منشور عبر منصة "إكس" أنه أجرى اتصالات بعدد من نظرائه في المنطقة بغية التأكيد على ضرورة قبول حماس بالمقترح.

وإضافة إلى وزير الخارجية السعودي، تحدث بلينكن مع نظيره التركي هاكان فيدان، والأردني أيمن الصفدي في ذات الشأن.

We have a chance to end the war in Gaza, bring the hostages home, and alleviate the suffering of the Palestinian people with ceasefire deal that is on the table.



I spoke with several of my counterparts in the region today to stress that Hamas should accept the deal. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 31, 2024

وفي وقت سابق من مساء الجمعة أعلن بايدن أن إسرائيل قدمت مقترحا من 3 مراحل يشمل وقفا لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين وإعادة إعمار القطاع.

المصدر: واس+ RT