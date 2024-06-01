لبنان.. الجيش يفشل مخططا لاستهداف أحد مراكزه ويقبض على 8 مؤيدين "لداعش"

أعلن الجيش اللبناني، أنه ألقى القبض على 8 مواطنين في طرابلس شمال البلاد، يؤيدون تنظيم "داعش" الإرهابي، كانوا يخططون لاستهداف أحد مراكز الجيش.

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وقال الجيش في بيان، إنه "أوقف 8 مواطنين في منطقتي جبل البداوي ووادي النحلة، تبين بالتحقيق معهم أنهم من مؤيدي تنظيم داعش الإرهابي".

وأضاف بيان الجيش أن "الموقوفين اعترفوا بقيامهم بأعمال سرقة من أجل تمويل مخططاتهم الإرهابية، بالإضافة إلى إطلاق النار على محال تجارية واستهداف آلية عسكرية".

وكشف الجيش أن "الموقوفين المؤيدين لداعش كانوا يصورون أحد مراكز الجيش اللبناني بهدف استهدافه".

على أثر تعرّض منطقتَي جبل البداوي ووادي النحلة - الشمال مؤخرًا لسلسلة من الأعمال المهدِّدة للأمن والسلم الأهلي، وأبرزها إطلاق النار على آلية عسكرية عائدة لأحد ضباط المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، باشرت مديرية المخابرات في الجيش عمليات تَقَصٍّ ومتابعة أمنية. وتنفيذًا لإشارة… pic.twitter.com/DfjK7cNLQ2 — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) May 31, 2024

ولفت الجيش اللبناني إلى أنه ضبط كمية من الأسلحة والعتاد استخدمتها المجموعة في أعمالها، وأنه باشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

المصدر: RT