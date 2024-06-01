 
مباشر

لبنان.. الجيش يفشل مخططا لاستهداف أحد مراكزه ويقبض على 8 مؤيدين "لداعش"

أخبار العالم العربي

لبنان.. الجيش يفشل مخططا لاستهداف أحد مراكزه ويقبض على 8 مؤيدين
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xni8

أعلن الجيش اللبناني، أنه ألقى القبض على 8 مواطنين في طرابلس شمال البلاد، يؤيدون تنظيم "داعش" الإرهابي، كانوا يخططون لاستهداف أحد مراكز الجيش.

إقرأ المزيد
لبنان.. فاجعة مروعة تهز مدينة طرابلس (صورة)
لبنان.. فاجعة مروعة تهز مدينة طرابلس (صورة)

وقال الجيش في بيان، إنه "أوقف 8 مواطنين في منطقتي جبل البداوي ووادي النحلة، تبين بالتحقيق معهم أنهم من مؤيدي تنظيم داعش الإرهابي".

وأضاف بيان الجيش أن "الموقوفين اعترفوا بقيامهم بأعمال سرقة من أجل تمويل مخططاتهم الإرهابية، بالإضافة إلى إطلاق النار على محال تجارية واستهداف آلية عسكرية".

وكشف الجيش أن "الموقوفين المؤيدين لداعش كانوا يصورون أحد مراكز الجيش اللبناني بهدف استهدافه".

ولفت الجيش اللبناني إلى أنه ضبط كمية من الأسلحة والعتاد استخدمتها المجموعة في أعمالها، وأنه باشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا