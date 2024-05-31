هزة أرضية خفيفة تضرب مدينة المرج الليبية للمرة الثانية خلال أسبوع

شعر سكان مدينة المرج شرقي ليبيا بهزة أرضية جديدة خفيفة قبل قليل، لتكون هذه هي الهزة الثانية التي تضرب المدينة خلال أسبوع.

وكانت مديرية أمن المرج قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي عن وقوع هزة أرضية استمرّت لمدة 3 ثوان، شعر بها أهالي المدينة دون أن تتسبب في أي أضرار بشرية أو مادية.

يذكر أن مدينة المرج تعرضت في عام 1963 لزلزال قوي أسفر عن وفاة 243 شخصًا، ما يجعل تكرار الهزات الأرضية مصدر قلق للسكان المحليين.

المصدر: RT