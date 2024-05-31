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تظاهرات حاشدة قي 56 مدينة مغربية نصرة لفلسطين ومطالبة بـ"إسقاط التطبيع"

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تظاهرات حاشدة قي 56 مدينة مغربية نصرة لفلسطين ومطالبة بـ
Legion-Media
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خرجت تظاهرات حاشدة مساء يوم الجمعة في 56 مدينة مغربية نصرة لفلسطين وتنديدا بالحرب المستمرة على غزة، ومطالبة بـ"إسقاط التطبيع".

وبدعوة من "الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة"، خرج مواطنون مغاربة في أكثر من خمسين مدينة بعد صلاة يوم الجمعة، للتنديد باستمرار "القصف الإسرائيلي لمدينة رفح بقطاع غزة، وللمطالبة بإسقاط التطبيع".

تظاهرات حاشدة قي 56 مدينة مغربية نصرة لفلسطين ومطالبة بـ

وأكدت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة أن "115 مظاهرة خرجت يوم الجمعة في 56 مدينة بالمغرب نصرة لفلسطين وتنديدا بالحرب المستمرة على غزة".

تظاهرات حاشدة قي 56 مدينة مغربية نصرة لفلسطين ومطالبة بـ

ودعت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة إلى وقفات بعد صلاتي الجمعة والمغرب، تحت شعار موحد: "لن نصمت ورفح تحت النار"، "انطلاقا من واجب النصرة والتضامن مع كل مستضعف أو مقهور، واستمرارا في الحراك الشعبي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني ومطالبه العادلة والمشروعة، واستنكارا للمجازر الهمجية وحرب الإبادة التي يمارسها الكيان الصهيوني المجرم في حق المدنيين بغزة".

تظاهرات حاشدة قي 56 مدينة مغربية نصرة لفلسطين ومطالبة بـ

ومن بين الشعارات المرفوعة في عشرات المدن، شعارات "تندد بالتطبيع المغربي" مع إسرائيل.

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المصدر: RT

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