مقتل مسعف بالناقورة وحزب الله يقصف مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية

شن الجيش الإسرائيلي، هجمات على مواقع يقول إنها لحزب الله في بلدات بجنوب لبنان، ونفذ حزب الله هجمات مختلفة بالمسيرات والرشقات الصاروخية ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومواقعها العسكرية.

وقتل مسعف وأُصيب آخر، اليوم الجمعة، بغارة إسرائيلية استهدفت سيارة إسعاف في بلدة الناقورة جنوب لبنان، فيما دوت صافرات الإنذار في مدينة عكا وعدة بلدات في الجليل الغربي وسمعت أصوات انفجارات مع تكثيف الحزب من هجماته على مواقع شمالي البلاد.

وأعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض طائرة مسيرة في منطقة عكا، ومهاجمة مبنى عسكري بداخله "خلية" في يارون.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، إن مسعفا "استشهد" وأصيب آخر في غارة شنتها مسيرة إسرائيلية على سيارة "للهيئة الصحية الإسلامية" في بلدة الناقورة.

وبعد أن شهدت بداية اليوم هدوءا حذرا، كثف "حزب الله" من هجماته بصواريخ ثقيلة وطائرات مسيرات على مواقع ومستوطنات ردا على قصف إسرائيل قرى وبلدات جنوب لبنان، فيما قصف الجيش الإسرائيلي بواسطة المدفعية والطيران الحربي والمسير مواقع وبلدات عديدة في جنوب لبنان.

المصدر: عرب 48