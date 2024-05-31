مصر.. ضبط عاطل عن العمل بحوزته 100 كغ من مخدر "الهيدرو" بمحافظة الإسماعيلية

أعلنت وزارة الداخلية المصرية يوم الجمعة، عن ضبط عاطل عن العمل بدائرة المركز شرق قناة السويس وبحوزته 33 لفافة كبيرة الحجم من مخدر "الهيدرو" تزن حوالي 100 كيلو غرام.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع وحدة مباحث القنطرة شرق، من "ضبط عاطل مقيم بقرية ميت أبو الكوم دائرة المركز شرق قناة السويس وبحوزته 33 لفافة كبيرة الحجم من مخدر الهيدرو تزن حوالي 100 كيلو غرام".

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن (الجيزة – الإسماعيلية - الشرقية) جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:

مديرية أمن الإسماعيلية

ضبط(عاطل) بدائرة مركز شرطة القنطرة..… pic.twitter.com/F9IzStgad4 — وزارة الداخلية (@moiegy) May 31, 2024

وأوضحت الأجهزة الأمنية أنه "تم ضبط المتهم محمود .ج، 24 سنة عاطل ومقيم في ميت أبو الكوم القنطرة شرق القناة".

كما أكدت أنه "تم التحفظ على المتهم و تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لتتولى التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

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المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية