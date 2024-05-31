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النيران تلتهم 7 دونمات زراعية وحراجية بريف اللاذقية في سوريا

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النيران تلتهم 7 دونمات زراعية وحراجية بريف اللاذقية في سوريا
facebook-فوج إطفاء اللاذقية
حرائق في محافظة اللاذقية -سوريا
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أخمد رجال الإطفاء اليوم الجمعة، حريقا اندلع في أراض زراعية وحراجية في قرية الرويمية بريف اللاذقية غربي سوريا، مخلفا وراءه 7 دونمات من الأراضي المحروقة.

وأفاد مدير الدفاع المدني في محافظة اللاذقية جلال داؤود، أنه تم إخماد حريق بقرية الرويمية في المحافظة بالتعاون مع فوج الإطفاء وعناصر الحراج، لافتا إلى أن الجهات المعنية باشرت تحقيقاتها لمعرفة أسباب الحريق.

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وأشار داؤود إلى أن "الأضرار تقدر بحوالي 7 دونمات موزعة بين أراض زراعية من حمضيات وزيتون وأشجار حراجية"، مؤكدا أنه "بتعاون منظومة الإطفاء الثلاثية تم إخماد النيران بالموقع ودخوله مرحلة التبريد".

المصدر: سانا

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