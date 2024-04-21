اندلاع حريق في خط لنقل النفط الخام بحمص السورية (صور)

اندلع اليوم الأحد حريق في خط لنقل النفط الخام شرق منطقة الفرقلس بريف حمص الشرقي، حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية.

وأضافت الوكالة أن فرق الإطفاء تعمل على إخماد الحريق.

وحسب مواقع إخبارية سورية، فإن المعلومات الاولية تشير إلى قيام بعض الأشخاص بمحاولة السرقة من خط النفط، ليندلع الحريق أثناء قصه ما تسبب بمقتل شخص واصابة آخر بحروق.

وتم العثور على جثة أحد السارقين في موقع حريق خط نقل النفط الخام شرق الفرقلس، إضافة لأدوات القص التي كانت بحوزتهم.

المصدر: وسائل إعلام سورية