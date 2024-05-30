الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط صاروخ كروز في الجولان المحتل ويحدد جهة انطلاقه

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس، إسقاط صاروخ من نوع "كروز" في منطقة هضبة الجولان المحتلة، كان قادما من جهة الشرق من دون وقوع إصابات.

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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه "في وقت سابق من اليوم، عقب انطلاق صفارات الإنذار بشأن تسلل طائرات معادية في منطقة مرتفعات الجولان، اعترض الجيش الإسرائيلي صاروخ كروز اقترب من إسرائيل من الشرق".

من جهته، أفاد المراسل العسكري لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بأن "صفارات الإنذار التي دوت جنوب الجولان سببها رصد صاروخ كروز أطلق من العراق".

من جهة أخرى، قال الجيش الإسرئيلي إنه "بعد إطلاق صافرة الإنذار في منطقة مرغليوت، نجحت منظومة القبة الحديدية للدفاع الجوي في اعتراض هدف جوي مشبوه عبر الحدود من لبنان".

المصدر: RT +Ynet