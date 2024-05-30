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"سانا": إصابة 3 أشخاص بانفجار في سيارة وسط سوريا

أخبار العالم العربي

سانا
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نقلت وكالة "سانا" السورية للأنباء، الخميس، عن مصدر في قيادة شرطة حمص، وسط سوريا، قوله إن "انفجارا وقع  في سيارة سياحية بحي الشماس في المدينة، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص".

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وتناقلت صفحات إخبارية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورا قالت إنها "لانفجار عبوة ناسفة وضعت أسفل سيارة بجانب السكن الجامعي قرب حي الشماس في حمص". 

وتحدثت المعلومات الأولية عن إصابتين بليغتين في الانفجار.

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ولم تذكر "سانا" هويات المصابين، لكن مواقع التواصل أشارت إلى أن الانفجار استهدف سيارة أحد القضاة ونجله بعبوة ناسفة.

المصدر: RT+ سانا

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