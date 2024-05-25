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مقتل شخصين في استهداف مسيرة إسرائيلية سيارتين لـ"حزب الله" وسط سوريا (صورة)

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مقتل شخصين في استهداف مسيرة إسرائيلية سيارتين لـ
Globallookpress
أطفال سوريون يلهون على سيارة مدمرة في الريف الشمالي لمحافظة حمص وسط سوريا.
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سقط قتيلان في استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية سيارة وشاحنة لـ"حزب الله" اللبناني في محيط مدينة القصير بريف حمص وسط سوريا.

وذكر "المرصد السوري لحقوق الإنسان" أن الاستهداف أدى إلى اندلاع حريق في السيارتين، وسط معلومات مؤكدة عن مقتل عنصرين وإصابة آخرين لم تعرف جنسياتهم، كانوا يستقلون السيارتين.

وفي 18 مايو الجاري أفادت مراسلتنا بأن غارة إسرائيلية استهدفت سيارة قرب معبر المصنع الحدودي بين لبنان وسوريا، في ثاني استهداف في تلك المنطقة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت أن مسيرة يرجح أنها إسرائيلية استهدفت سيارة قرب منطقة الديماس بالقرب من الحدود السورية اللبنانية ولا معلومات عن هوية ومصير من بداخلها.

مقتل شخصين في استهداف مسيرة إسرائيلية سيارتين لـ
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صورة متداولة لاستهداف مسيرة إسرائيلية سيارتين لـ"حزب الله" في حمص وسط سوريا

المصدر: وكالات + RT

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