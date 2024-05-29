"لحظة إصابة واشتعال الآلية المستهدفة".."حزب الله"يبث لقطات من استهداف موقع عسكري إسرائيلي (فيديو)

عرض "حزب الله" اللبناني مشاهد من عملية نفذها الحزب في وقت سابق، استهدف فيها موقع المالكية التابع للجيش الإسرائيلي "بهجوم ناري مُركّز".

وقال "حزب الله" في بيان له حول هذه العملية: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردا على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، شن مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية هجوما ناريا مركزا على موقع المالكية بالصواريخ الموجهة وقذائف المدفعية استهدفت ‏حاميته وتجهيزاته وتموضعات، جنوده كما ألقت المسيرات الهجومية بقذائفها على أهداف داخل ‏الموقع وأصابتها بدقة".

وأظهرت اللقطات لحظة إطلاق مقذوفات نحو الموقع، وبدائرة حمراء، أشار الإعلام الحربي في "حزب الله" إلى لحظة "إصابة الآلية المستهدفة واشتعال النيران فيها".

ومؤخرا، شهدت الحدود اللبنانية الجنوبية ازديادا كبيرا في عدد هذه العمليات، إذ إنه يوم أمس الثلاثاء، شن "حزب الله" هجوما "ناريا مركزا" على قاعدة خربة ماعر ومرابض مدفعيتها وانتشار جنود الجيش الإسرائيلي وآلياته في محيطها بالأسلحة ‏الصاروخية وقذائف المدفعية، بالإضافة لعمليات أخرى، كما نفذ يوم الاثنين،‏ نفذ "حزب الله" 11 عملية ضد إسرائيل، مستخدما عشرات الصواريخ وطائرات مسيّرة وغيرها من الأسلحة، بعد أن كان قد نفذ يوم الأحد 16 عملية أيضا.

المصدر: RT