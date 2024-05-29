صحة غزة: إسرائيل تعمدت تصفية الوجود الصحي في رفح والشمال

قال الناطق باسم وزارة الصحة بقطاع غزة أشرف القدرة إن إسرائيل تعمدت تصفية الوجود الصحي في مدينة رفح والشمال من قطاع غزة.

وأضاف القدرة، في بيان اليوم الأربعاء "لا يوجد قدرة صحية للتعامل مع المجازر المتلاحقة في مدينة رفح وشمال القطاع".

وأردف أن "الاحتلال الإسرائيلي يخادع العالم بأن مناطق المواصي آمنة، ويرتكب مجازر مروعة بها".

وطالب بإدخال مستشفيات ميدانية وفرق طبية عاجلة لرفح وشمال غزة، وبتوفير ممرات آمنة لإدخال فوري للوقود والمساعدات الطبية".

كما طالب الناطق باسم وزارة الصحة بـ"وقف التهديدات الإسرائيلية المستمرة للمؤسسات والطواقم الصحية".

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أمس الثلاثاء، بأن الجيش الإسرائيلي ارتكب "مجزرة جديدة" استهدفت نازحين في مواصي رفح جنوبي قطاع غزة راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى أغلبيتهم أطفال ونساء.

وذكرت وكالة "وفا" نقلا عن مصادر محلية أن "طيران الاحتلال شن غارات جرى خلالها إطلاق عدة صواريخ على الأقل، استهدفت خيام النازحين في منطقة المواصي برفح، وأن هناك أكثر من 21 شهيدا".

وشهدت ليلة الأحد الماضي مجزرة كان سببها غارة إسرائيلية استهدفت مركزا للنازحين، ما أدى إلى اندلاع حريق أسفر عن مقتل 45 شخصا، وفقا لمسؤولي الصحة في غزة.

المصدر: RT