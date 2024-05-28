صحة غزة: ارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي إلى 36096 شخصا

ارتفعت حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي لقطاع غزة إلى 36096 شخصا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت وزارة الصحة بغزة، ضمن تقريرها الإحصائي اليومي: "إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 46 شهيدا و 110 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأضافت: "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأشارت الوزارة إلى "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 36096 شهيدا و 81136 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على غزة، لليوم 235 على التوالي، والتي تسببت بكارثة إنسانية غير مسبوقة وأدت إلى نزوح أكثر من 85% من سكان القطاع بواقع 1.9 مليون شخص.

المصدر: RT