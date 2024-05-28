صحة غزة: لم يتبق إلا مستشفى واحدا يعمل في رفح ونناشد المؤسسات الدولية الحماية

أعلنت وزارة الصحة في غزة أنه لم يتبق إلا مستشفى تل السلطان للولادة داخل الخدمة في محافظة رفح جنوب قطاع غزة، وناشدت المؤسسات الدولية والأممية توفير الحماية.

وأضافت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، "في ظل استمرار وتوسيع التوغل الاسرائيلي الهمجي في محافظة رفح واستهدافه المتعمد للعديد من المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية بالمحافظة والتي ألحقت بها أضرار بالغة، واستشهاد عدد من الطواقم الصحية العاملة فيها وصعوبة وصول المواطنين إليها، الأمر الذي أدى بداية إلى خروج مستشفى أبو يوسف النجار، و عيادة أبو الوليد المركزية ومستشفى رفح الميداني(2)، ومستشفى الكويت التخصصي عن الخدمة".

وتابع البيان: "ونتيجة الاستمرار المتعمد في انتهاكات الاحتلال ضد المؤسسات الصحية باستهدافه للمستشفى الميداني الأندونيسي ليلة أمس، وقصف محيط عيادة تل السلطان، نشير إلى خروج كلا من المستشفى الميداني الأندونيسي وعيادة تل السلطان في رفح عن الخدمة، ولم يتبقى سوى مستشفى تل السلطان للولادة يصارع من أجل البقاء والاستمرار في تقديم الخدمة للمرضى في المحافظة".

وختم البيان: "نؤكد على مناشدتنا لكافة المؤسسات الدولية والأممية بضرورة توفير الحماية لكافة المستشفيات والطواقم الصحية العاملة وسيارات الإسعاف من بطش وغطرسة الإحتلال الإسرائيلي".

وكثف الجيش الإسرائيلي من قصفه على مدينة رفح جنوب غزة في الأيام الأخيرة الماضية وشهدت ليلة الأحد الماضي مجزرة كان سببها غارة إسرائيلية استهدفت مركزا للنازحين، ما أدى إلى اندلاع حريق أسفر عن مقتل 45 شخصا، وفقا لمسؤولي الصحة في غزة.

المصدر: RT