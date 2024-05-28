محمد بن زايد آل نهيان يصل إلى كوريا الجنوبية في زيارة دولة

وصل رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في زيارة دولة إلى كوريا الجنوبية تستمر يومين، لبحث سبل توسيع التعاون في عدة مجالات.

ونشر آل نهيان اليوم الثلاثاء تغريدة على منصة "إكس" كتب فيها باللغة العربية وأرفقها بالإنكليزية والكورية: "وصلت اليوم إلى سيئول، للقاء فخامة الرئيس يون سيوك يول وبحث سبل تطوير الشراكة الإستراتيجية الخاصة بين الإمارات وكوريا، وتعزيز التعاون الاقتصادي بما يتماشى مع رؤانا المشتركة بشأن مستقبل التنمية واستدامتها في بلدينا. العلاقات الإماراتية-الكورية نموذج متميز للعلاقات الإيجابية والبنّاءة، والإمارات حريصة على توسيع آفاقها بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الصديقين".

وصلت اليوم إلى سيئول، للقاء فخامة الرئيس يون سيوك يول وبحث سبل تطوير الشراكة الإستراتيجية الخاصة بين الإمارات وكوريا، وتعزيز التعاون الاقتصادي بما يتماشى مع رؤانا المشتركة بشأن مستقبل التنمية واستدامتها في بلدينا. العلاقات الإماراتية-الكورية نموذج متميز للعلاقات الإيجابية… — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) May 28, 2024

وسترافق 4 طائرات مقاتلة تابعة للقوات الجوية الكورية الجنوبية الطائرة الرئاسية الإماراتية التي تقل الرئيس الإماراتي في أجواء كوريا الجنوبية.

وقال النائب الرئيسي لمستشار الأمن الوطني في كوريا الجنوبية، كيم تيه هيو، في مؤتمر صحفي عقده يوم 23 مايو: "بما أن هذه هي أول زيارة دولة يقوم بها رئيس إماراتي سيتم الترحيب به بأعلى مستوى من حسن الضيافة".

وتعد الإمارات الشريك التجاري الثاني خليجيا وعربيا لكوريا الجنوبية خلال عام 2022، حيث بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين 3.4 مليار درهم (917 مليون دولار أمريكي) خلال شهري يناير/ وفبراير من عام 2023 محققة نموا بنسبة 9% مقارنة بذات الفترة من عام 2022، كما وصلت إلى 19.5 مليار درهم (5.3 مليار دولار أمريكي) خلال عام 2022 بنسبة نمو بلغت 14% مقارنة بعام 2021.

كما تعد الإمارات ثاني دولة مصدرة للنفط إلى كوريا الجنوبية، وثاني مستورد من كوريا في منطقة الشرق الأوسط، ويمثل سوق الإمارات منذ عام 2018 الوجهة الأكبر عالميا لشركات البناء الكورية، وكذلك أكبر مستورد للسلع الكورية في الشرق الأوسط.

وحقق التعاون في المجال الصحي بين الإمارات وكوريا الجنوبية نقلة نوعية ترجمتها العديد من مذكرات التفاهم والتعاون الموقعة بين البلدين.

ويتلقى ما يزيد على 3500 مريض إماراتي العلاج سنويا في كوريا الجنوبية في مختلف العلاجات الطبية.

المصدر: "RT"+"يونهاب"+"العين" الإماراتية