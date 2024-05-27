صحة غزة تعلن الحصيلة اليومية لضحايا الحرب في القطاع

ارتفعت حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 36050 شخصا منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت وزارة الصحة بغزة، ضمن تقريرها الإحصائي اليومي:"إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في القطاع وصل منها للمستشفيات 66 شهيدا و383 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية"

وأضافت أن "حصيلة مجزرة رفح أمس ارتفعت لـ45 شهيدا منهم ( 23 من النساء والأطفال وكبار السن) و249 جريحا.

وذكرت الوزارة أنه "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 36050 شهيدًا و81026 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على غزة، لليوم 234 على التوالي، والتي تسببت بكارثة إنسانية غير مسبوقة وأدت إلى نزوح أكثر من 85% من سكان القطاع بواقع 1.9 مليون شخص.

المصدر: RT