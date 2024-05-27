القوات الإسرائيلية تعتقل 5 فلسطينيين في الخليل بينهم طفل

اعتقلت القوات الإسرائيلية فجر اليوم الاثنين خمسة فلسطينيين من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، وأغلقت حاجز عطارة العسكري شمال رام الله.

وأفادت مصادر أمنية لوكالة "وفا"، بأن القوات الإسرائيلية اعتقلت طفلا و4 شبان آخرين بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها في الخليل.

أما في رام الله فقد أغلقت حاجز عطارة بكلا الاتجاهين، ومنعت المواطنين من الدخول باتجاه بلدة بيرزيت أو الخروج نحو البلدات المحيطة، ما اضطر الناس لسلك طرق التفافية طويلة للوصول إلى أماكن عملهم.

وقال مدير نادي الأسير في أريحا عيد براهمة لـ"وفا"، إن "قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عقبة جبر واعتقلت شابين منه".

واندلعت صباح اليوم، مواجهات بين شبان فلسطينيين والقوات الإسرائيلية التي أطلقت الرصاص الحي في محيط معسكري دوتان وسالم.

وقال رئيس مجلس قروي جلبون إبراهيم أبو الرب لـ"وفا"، إن "قوات الاحتلال لا تزال تستولي على منزل يعود للمواطن رافع رفيق أبو الرب لليوم الـ33 على التوالي"، لافتا إلى أن "معاناة المواطنين في القرية تزداد يوما بعد يوم جراء سياسة الاحتلال وعدوانه من خلال الاعتقالات والمداهمات للمنازل".

المصدر: "وفا"