مصر ولبنان يبحثان تسهيل دخول الصادرات بين البلدين

بحث رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مع وزير الزراعة اللبناني عباس الحاج سبل دعم التعاون المشترك بين مصر ولبنان في قطاع الزراعة، وتسهيل دخول الصادرات بين البلدين.

وقال رئيس الوزراء المصري إن القاهرة وبيروت تربطهما علاقات تاريخية وثيقة للغاية على جميع الأصعدة، مؤكدا على أن مصر حريصة على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وشدد مدبولي على أن الحكومة المصرية حريصة على تسهيل دخول الصادرات اللبنانية إلى السوق المصرية، أُسوة بجهود الحكومة اللبنانية لتيسير تدفق الصادرات المصرية إلى لبنان من السلع المختلفة، فضلاً عن دعم معدلات التبادل التجاري بين البلدين بما يرقى لمستوى العلاقات السياسية المتميزة بين الجانبين.

كما أكد مدبولي على حرص القاهرة على دعم لبنان الشقيق، أخذا في الاعتبار الأوضاع الاقتصادية العالمية الراهنة وتبعاتها على جميع الدول، لاسيما مصر ولبنان.

وخلال اللقاء، أكد عباس الحاج عُمق العلاقات التاريخية التي تربط مصر ولبنان، وأهمية استمرار التنسيق الوثيق بين البلدين في الملفات ذات الأولوية في الأطر الدولية بما يخدم مصلحة الدولتين.

وشدد وزير الزراعة اللبناني على تقدير بلاده العميق لحرص القيادة السياسية المصرية الدائم على دعم لبنان، وهو ما يعد محل تقدير كبير من الجانب اللبناني.

وأشار الحاج إلى وجود الكثير من فرص التعاون وتبادل الخبرات بين القاهرة وبيروت في مجال الزراعة خاصة الاستزراع السمكي.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بضرورة التنسيق بين وزارتي الزراعة المصرية واللبنانية لدفع مجالات التعاون المشترك في قطاع الزراعة، معربا عن تطلعه لتلقي أي مقترحات من شأنها دعم هذا التعاون المشترك.

المصدر: RT