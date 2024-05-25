الخارجية اللبنانية ترحب بقرار "العدل الدولية" حول العملية الإسرائيلية في رفح

رحبت وزارة الخارجية اللبنانية بقرار "العدل الدولية" حول وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح وفتح معبر المدينة البري لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى كل المناطق في غزة.

وقالت الخارجية في بيانها: "إن هذا القرار يشكل فرصة مهمة لوضع حد لاعتداءات إسرائيل وسياساتها التهجيرية، وإطلاق مسار سياسي جدي وفاعل، يدفع باتجاه حل عادل، وشامل للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين، استنادا إلى القرارات الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية التي أُطلقت في قمة بيروت للعام 2002، مما يعزز السلم والأمن إقليميا ودوليا".

كما دعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى "تكثيف الضغط على إسرائيل كي تطبق هذا القرار، وباقي قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".

وأشارت إلى "ضرورة السماح للجان الدولية بالدخول للتحقيق في الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية".

وأصدرت محكمة العدل الدولية يوم أمس الجمعة قرارا يلزم إسرائيل بوقف العملية العسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة "لأنها تفاقم ظروف عيش الفلسطينيين".

المصدر: RT