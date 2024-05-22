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رئيس الأركان الجزائري: العيش في كنف السلم والأمن يستدعي بناء قوة دفاعية رادعة

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رئيس الأركان الجزائري: العيش في كنف السلم والأمن يستدعي بناء قوة دفاعية رادعة
Globallookpress
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أكد رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة، يوم الأربعاء، أن الحق في التمتع بالعيش في كنف السلم والأمن يستدعي بناء قوة دفاعية رادعة تضمن هذا الحق وتحميه.

وذكرت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان أن "رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة، قام اليوم الأربعاء، بزيارة تفقدية إلى الناحية العسكرية الثانية".

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وفي كلمة له خلال الزيارة، قال الفريق أول السعيد شنقريحة، إن "الحق في التمتع بالعيش في كنف السلم والأمن والطمأنينة يستدعي بالضرورة الحرص على بناء قوة دفاعية رادعة تضمن هذا الحق وتحميه".

كما أكد على ضرورة "إعمال مقاربة شاملة للرفع المستمر من القدرات القتالية لقوام المعركة وتعزيز الأدوات الدفاعية للبلاد من خلال توفير كافة العوامل البشرية والتجهيزية لذلك".

المصدر: RT + وسائل إعلام جزائرية

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