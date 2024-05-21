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مصر.. فنانة مشهورة تشتكي للشرطة من "إزعاج" السودانيين

مجتمع

مصر.. فنانة مشهورة تشتكي للشرطة من
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حررت الفنانة المصرية فريدة سيف النصر بلاغا "بتضررها من وجود أعداد كبيرة من السودانيين في الشارع بمنطقة العجوزة بالجيزة مما أدى لوجود إزعاج بالمكان".

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وعلى الفور توجهت قوة من قسم شرطة العجوزة لمحل بلاغ الفنانة فريد سيف النصر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أعلن أن مصر قد التزمت بمسؤولياتها عبر استقبال حوالي 150 ألف مواطن سوداني حتى اليوم بجانب استضافة حوالي 5 ملايين مواطن سوداني، تتم معاملتهم كمواطنين.

ونوه السيسي في تصريحات سابقة بأن بلاده "ستواجه تداعيات اقتصادية وصعوبات" في حال استقبالها مزيدا من السودانيين، في خضم الأزمة الجارية بين الأطراف المتصارعة في بلدهم.

المصدر: القاهرة 24

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