نيبينزيا: نؤيد الدعوة للتحقيق في كل حالة لمقتل موظفي المنظمات الإنسانية في قطاع غزة

أعلن مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن روسيا تؤيد دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للتحقيق في كل حالة مقتل موظفي المنظمات الإنسانية في قطاع غزة.

وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، يوم الاثنين: "نطالب إسرائيل بأن تلتزم بشكل صارم ببنود القانون الإنساني الدولي، وندين الهجمات على كوادر الأمم المتحدة وموظفي المنظمات الإنسانية العاملين على الأرض".

وتابع: "نؤيد دعوة الأمين العام إلى إجراء تحقيق دولي ومستقل في كافة حالات مقتل أولئك الذين يساعدون الفلسطينيين في النجاة".

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وأشار إلى غياب قنوات ثابتة لتقديم المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، مضيفا أن إسرائيل تمنع دخول 3 آلاف شاحنة بالمساعدات الإنسانية عبر معبري "رفح" و"كرم شالوم"، وأن الطيران الإسرائيلي يضرب المناطق بوسط وجنوب قطاع غزة.

وأعاد نيبينزيا إلى الأذهان اكتشاف 7 مقابر جماعية للفلسطينيين في قطاع غزة، مضيفا: "ننتظر نتائج التحقيق المستقل الذي طالب به مجلس الأمن الدولي في بيانه".

المصدر: تاس