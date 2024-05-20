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مراسلنا: مخابرات الجيش اللبناني تضبط شاحنة محملة بالأسلحة قادمة من سوريا

أخبار العالم العربي

مراسلنا: مخابرات الجيش اللبناني تضبط شاحنة محملة بالأسلحة قادمة من سوريا
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أفاد مراسل RT بأن مخابرات الجيش اللبناني اشتبهت مساء يوم الاثنين، بشاحنة على أوتوستراد البترون شمال لبنان وضبطت فيها أسلحة فردية من نوع مسدسات.

وأوضح مراسلنا أن "شحنة الأسلحة المضبوطة مؤلفة من مسدسات تركية الصنع".

مراسلنا: مخابرات الجيش اللبناني تضبط شاحنة محملة بالأسلحة قادمة من سوريا

كما أضاف أن "المعلومات الأولية عن الشحنة ترجح بأن الأسلحة المضبوطة دخلت إلى لبنان لصالح أحد تجار الأسلحة عن طريق التهريب عبر المعابر غير الشرعية عند الحدود اللبنانية السورية في منطقة طرابلس".

مراسلنا: مخابرات الجيش اللبناني تضبط شاحنة محملة بالأسلحة قادمة من سوريا

هذا وذكرت وسائل إعلام محلية أن "الشاحنة تم توقيفها بعد عطل تعرضت له بالقرب من محطة الكهرباء على أوتوستراد البترون، حيث كانت متجهة من الشمال نحو بيروت، ليتبين أنها تحتوي على كمية من الأسلحة".

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المصدر: RT

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