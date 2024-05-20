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رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: الصراعات الجديدة تعرض النظام الدولي للخطر

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رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: الصراعات الجديدة تعرض النظام الدولي للخطر
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بن عبد الرحمن مفتتحا منتدى الأمن في الدوحة
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قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، إن الصراعات الجديدة غير التقليدية بين القوى العظمى، تعرض النظام الدولي للخطر.

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وأضاف بن عبدالرحمن آل ثاني أن "التاريخ أثبت أن كلفة أي احتلال وتبعاته أكبر بكثير من أي مردود يتوقعه المحتل"، معتبرا أن "سياسات الاحتلال والتهجير القسري والعقاب الجماعي لم تثمر يوما نهاية أي صراع".

وتقدم بن عبد الرحمن بالتعازي بوفاة الرئيس الإيراني ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بتحطم مروحيتهم في أذربيجان الشرقة أمس الأحد.

كلام رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري جاء خلال رعايته افتتاح فعاليات منتدى الأمن العالمي في قطر الذي ينطلق اليوم الاثنين ولغاية 22 مايو الجاري، بحضور مجموعة بارزة من القادة الدوليين والخبراء الأمنيين وصناع السياسات على مستوى العالم، تحت شعار "المنافسة الاستراتيجية: تعقيدات الاعتماد المتبادل".

ويشهد المنتدى مناقشات معمقة حول العديد من القضايا الحساسة المتعلقة بالأمن العالمي، بهدف معالجة ومناقشة التحديات والفرص التي يشكلها العالم المترابط.

المصدر: وكالات

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