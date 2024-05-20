رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: الصراعات الجديدة تعرض النظام الدولي للخطر

قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، إن الصراعات الجديدة غير التقليدية بين القوى العظمى، تعرض النظام الدولي للخطر.

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وأضاف بن عبدالرحمن آل ثاني أن "التاريخ أثبت أن كلفة أي احتلال وتبعاته أكبر بكثير من أي مردود يتوقعه المحتل"، معتبرا أن "سياسات الاحتلال والتهجير القسري والعقاب الجماعي لم تثمر يوما نهاية أي صراع".

🌎🇶🇦| معالي الشيخ @MBA_AlThani_ رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال افتتاحه #منتدى_الأمن_العالمي في #الدوحة:



♻️بذلنا كافة الجهود لتعزيز السلم والأمن العالميين عبر #الوساطة_القطرية

📌نؤكد أن الصراعات بين القوى العظمى تعرض النظام الدولي للخطر



| #الجسرة_الإخبارية - #قطرpic.twitter.com/p5kqmf9YL0 — الجسرة الإخبارية (@aljasranews) May 20, 2024

وتقدم بن عبد الرحمن بالتعازي بوفاة الرئيس الإيراني ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بتحطم مروحيتهم في أذربيجان الشرقة أمس الأحد.

🇮🇷🇶🇦| معالي @MBA_AlThani_ رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال كلمته في افتتاح منتدى الأمن العالمي:



"أود أن أتقدّم بالتعازي للشعب الإيراني الشقيق في وفاة السيّد رئيس الجمهورية والزميل وزير الخارجية والوفد المُرافِق لهم إثر الحادث الذي تعرضوا له يوم أمس، نسأل الله تعالى لهم… pic.twitter.com/MkeY7PqUg6 — نديب قطر (@NadeebQa) May 20, 2024

كلام رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري جاء خلال رعايته افتتاح فعاليات منتدى الأمن العالمي في قطر الذي ينطلق اليوم الاثنين ولغاية 22 مايو الجاري، بحضور مجموعة بارزة من القادة الدوليين والخبراء الأمنيين وصناع السياسات على مستوى العالم، تحت شعار "المنافسة الاستراتيجية: تعقيدات الاعتماد المتبادل".

ويشهد المنتدى مناقشات معمقة حول العديد من القضايا الحساسة المتعلقة بالأمن العالمي، بهدف معالجة ومناقشة التحديات والفرص التي يشكلها العالم المترابط.

المصدر: وكالات