القوات الإسرائيلية تشن حملة واسعة على محال الصرافة بالضفة الغربية وتعتقل عاملين فيها

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الخميس، بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت الليلة الماضية، محالا للصرافة في معظم محافظات الضفة الغربية، واعتقلت عددا من العاملين فيها.

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وقالت وكالة "وفا" إن القوات الإسرائيلية داهمت محالا للصرافة في بيت لحم والبيرة وطوباس وجنين وطولكرم ونابلس، وعمدت إلى كسر أبوابها وعبثت بمحتوياتها واعتقلت عاملين فيها.

ففي مدينة البيرة، اقتحمت محلا للصرافة في منطقة البالوع في المدينة بعد تفجير أبوابه.

وفي بيت لحم اعتقلت القوات الإسرائيلية الفلسطينية آلاء طالب عبيات (24 عاما)، واحتجزتها وأخضعتها لتحقيق ميداني، ثم نقلتها مقيدة إلى حيث تعمل في محل للصرافة وأجبرتها على فتح أبوابه.

كما اعتقلت المواطن عبد الرحمن شمالي بعد مداهمة منزله في البلدة، وهو يعمل بمحل للصرافة.

تغطية صحفية: قوات الاحتـلال تداهم محلاً للصرافة في بيت لحم pic.twitter.com/gku9nO0znF — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 15, 2024

وداهمت القوات الإسرائيلية أيضا محل "الخليج" للصرافة في مدينة نابلس، واعتقلت المواطن معاوية شوقي أحد العاملين فيه.

وفي طولكرم، اعتقلت القوات الشاب يزن شحادة بعد مداهمة منزله في بلدة عنبتا شرق طولكرم، ويعمل في محل الخليج للصرافة في المدينة.

كما اقتحمت القوات الإسرائيلية محل بيت المقدس للصرافة في منطقة الكراجات القديمة في الحي الغربي لمدينة طولكرم، ومحل فخر الدين للصرافة في بلدة عتيل، وأجرت عمليات تفتيش واسعة داخلهما.

وفي الخليل، داهمت القوات محلا للصرافة بعد اقتحامها المدينة.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن شهود عيان قولهم إن القوات الإسرائيلية وزعت منشورات تتهم فيها شركات صرافة في الضفة الغربية بتمويل الإرهاب.

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية